IV Международный рыбопромышленный форум и выставка перенесены на сентябрь

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ухудшение эпидемической ситуации вынудило организаторов перенести IV Международный рыбопромышленный форум и выставку с июля на сентябрь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроки проведения IV Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий перенесены с 6-8 июля на 8-10 сентября 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации риски существенно возросли. "Приоритетом для нас является безопасность участников, поэтому, несмотря на большую подготовительную работу, принято решение о переносе сроков проведения форума и выставки. Рассчитываем на понимание со стороны делегатов и всех планирующих посетить площадку гостей", - подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что в сентябре мероприятия состоятся также в Санкт-Петербурге, в КВЦ "Экспофорум".