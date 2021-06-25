Дегтярев поручил разработать меры по снижению давления на бизнес в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае разработают меры по снижению административного давления на бизнес. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края в пятницу.

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в РФ, презентованного в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, Хабаровский край вошел в 17-ю группу из 29 и оказался в тройке лидеров среди субъектов Дальневосточного федерального округа по приросту интегрального индекса (Чукотский АО +13 баллов, Сахалинская область + 7,3 балла, Хабаровский край + 6,3 балла).

"В крае не снижается административное давление на предпринимателей. В прошлом году у них в ходе проверок дополнительно запрашивалось в среднем шесть документов. У регионов-лидеров эта цифра практически равна нулю. Кроме того, одно предприятие в среднем проверяли два с половиной раза. У лидеров - менее одного. Процесс проведения проверок неудобен и непонятен предпринимателям. Здесь мы тоже среди худших регионов России. Так дело не пойдет. Прошу во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных контрольных органов выявить причины административного давления, определить конкретные меры для исправления ситуации", - сказал Дегтярев.

Как отметила на заседании руководитель Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова, впервые за всю историю национального рейтинга сократился уровень давления на бизнес в целом по стране. "Не могу сказать, что по субъектам Дальневосточного федерального округа количество проверок снизилось, где-то даже выросло, прямо в разы. Мораторий на проверки существует, но, как показывает практика мало кто попадает под 294-й закон (о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля), все как ходили проверять, так и проверяют", - сказала Курилова.

В Хабаровском крае предприниматели помимо административного давления отмечают недоступность трудовых ресурсов. Для решения проблемы в прошлом году была утверждена соответствующая дорожная карта. Дегтярев попросил ответственных пересмотреть действующий механизм привлечения и закрепления трудовых ресурсов. Есть проблемы и в регуляторной среде. Застройщики жилья заявляют о проблемах при подключении к инженерным сетям, отмечают длительные сроки и завышенное количество процедур, необходимых для получения разрешительной документации, сообщается на сайте регионального правительства. Для их устранения глава края дал поручение подготовить детальный план повышения доступности технологического присоединения к инженерным сетям, уменьшения и составления закрытого перечня процедур при строительстве объектов.

По словам Куриловой, неудовлетворительными остаются уровень финансовой поддержки предпринимателей, доступность кредитных ресурсов и недвижимости для ведения бизнеса. Дегтярев поручил отраслевым органам власти определить резервы для обеспечения роста этих показателей. Оценивать эффективность работы чиновников теперь будут в том числе исходя из результатов их работы, имеющих отражение в Национальном рейтинге. Для этого предусмотрят в должностных регламентах показатели эффективности.