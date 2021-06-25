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ЕС выделит €5,2 млрд на сирийских беженцев в Турции, Ливане и Иордании до 2024 года

Лидеры Евросоюза объявили о намерении предпринять конкретные действия для упорядочения миграции

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евросоюз выделит из своего бюджета в общей сложности €5,2 млрд на поддержку беженцев из Сирии, находящихся в лагерях в Турции, Ливане и Иордании. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз выделит 3 млрд евро из своего бюджета для поддержки сирийских беженцев в Турции до 2024 года и еще 2,2 млрд евро на поддержку беженцев из Сирии, находящихся в Иордании и Ливане", - заявила фон дер Ляйен.

В итоговом заявлении саммита по миграции выражается озабоченность усилением миграционных потоков в мире в последние годы. Лидеры ЕС объявили о намерении предпринять конкретные действия для упорядочения миграции, которые будут гибкими и адаптированными к каждой конкретной стране.

Теги
БельгияИорданияЛиванСирияТурцияФон дер Ляйен, Урсула
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