ЕС выделит €5,2 млрд на сирийских беженцев в Турции, Ливане и Иордании до 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евросоюз выделит из своего бюджета в общей сложности €5,2 млрд на поддержку беженцев из Сирии, находящихся в лагерях в Турции, Ливане и Иордании. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз выделит 3 млрд евро из своего бюджета для поддержки сирийских беженцев в Турции до 2024 года и еще 2,2 млрд евро на поддержку беженцев из Сирии, находящихся в Иордании и Ливане", - заявила фон дер Ляйен.

В итоговом заявлении саммита по миграции выражается озабоченность усилением миграционных потоков в мире в последние годы. Лидеры ЕС объявили о намерении предпринять конкретные действия для упорядочения миграции, которые будут гибкими и адаптированными к каждой конкретной стране.