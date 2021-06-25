В Ростовской области для завершения газификации нужно провести газ в 134 тыс. объектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Уровень газификации Ростовской области составил 88,55%, однако без газа остаются более 134 тыс. объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области со ссылкой на главу региона.

"На начало этого года уровень газификации области природным газом составлял 88,55%. <...> Выявлена необходимость газификации более 134 тыс. объектов. Затраты на это, по оценке, составят почти 17 млрд рублей", - сказал губернатор области Василий Голубев, слова которого приводит пресс-служба.

В пятницу ход газификации региона с губернатором обсудил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, находящийся с рабочей поездкой в Ростовской области. "Сейчас по поручению президента РФ предстоит большая работа по ускоренной догазификации домовладений. Заявочная кампания на подключение к газу уже началась, необходимо слаженно организовать всю работу", - цитирует Новака пресс-служба губернатора области.

Отмечается, что правительство Ростовской области совместно со структурами "Газпрома" сформировало программу развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Программа в том числе учитывает строительство социально значимых объектов.

На встрече были также затронуты вопросы финансирования капремонта 58 социальных объектов в шахтерских территориях Ростовской области, а также реконструкции объектов газотранспортной системы региона, добавили в пресс-службе.