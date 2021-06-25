За время пандемии Татарстан выделил малому бизнесу субсидий на 2,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 25 июня./ТАСС/. Власти Татарстана за время пандемии выделили 2,5 млрд субсидий для 40 тыс. предпринимателей. Об этом рассказала глава инвестиционного фонда Татарстана Талия Миннулина на межрегиональной конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Казани.

"Татарстан беспрецедентную поддержку в рамках распространения коронавирусной инфекции для малого бизнеса выделил. Во-первых, это 2,5 млрд рублей субсидий на неотложные нужны для более чем 40 тыс. предпринимателей", - сказала глава АИР Татарстана.

Миннулина добавила, что в республике выдали более 7,5 тыс. льготных кредитов под 0% и 2% годовых на 17 млрд рублей. Также были продлены сроки уплаты налогов для 46 тыс. предпринимателей, системообразующие предприятия получили более 7 млрд рублей льготных кредитов.

Она заявила, что необходимо оцифровать все меры поддержки государства для малого и среднего бизнеса, чтобы минимизировать пути взаимодействия власти и бизнеса.