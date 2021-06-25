"Норникель" не будет корректировать соцпрограммы из-за введения пошлин на металлы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Норникель" изучается возможные последствия для компании от введения пошлин на экспорт металлов, но не будет корректировать свои социальные программы. Об этом заявил ТАСС вице-президент по федеральным и региональным программам "Норильского никеля" Андрей Грачев в кулуарах международного форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

"Мы сейчас внимательно изучаем возможные последствия. А что касается корректировать, не корректировать, я знаю о том, что наши программы и по реновации города Норильска, и по социальным обязательствам, они неизменны", - сказал он.

Правительство на заседании 24 июня согласовало введение пошлин на экспорт металла из России с целью стабилизации цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут введены с августа до конца 2021 года. Предполагается, что пошлина будет распространена на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 110 млрд рублей.