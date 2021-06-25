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GEFCO не обладает информацией о намерении акционеров продать группу

В РЖД, которые владеют 75% акций группы, отказались от комментариев

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. GEFCO не обладает информацией о намерении РЖД (владеет 75% акций группы) и автоконцерна Stellantis (25% акций) продать свои доли в компании. Об этом говорится в официальном заявлении группы, которое передала ТАСС пресс-служба.

"Несмотря на то, что вы, возможно, прочли сегодня в прессе, у нас нет комментариев о намерении акционеров группы продать акции GEFCO", - говорится в заявлении. Уточняется, что группа сосредоточена на повседневной работе.

В РЖД отказались от комментариев.

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