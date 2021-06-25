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Пандемия COVID-19
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"Спутник Лайт" зарегистрировали в Киргизии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Киргизии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Киргизской Республики. В феврале текущего года Минздрав Киргизии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - указано в сообщении.

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КиргизияРоссияПандемия COVID-19
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