"Нанолек" планирует начать производство вакцины "Ковивак" не ранее августа

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" планирует не ранее августа начать производство разработанной НИИ им. Чумакова вакцины от коронавируса "Ковивак". Также центр Чумакова и "Нанолек" обсуждают возможность увеличения объемов производства до конца года, рассказал в пятницу ТАСС заместитель гендиректора компании "Нанолек", руководитель дивизиона вакцин Максим Стецюк.

"Нанолек" выбран индустриальным партнером по производству вакцины "Ковивак", к производству вакцины на заводе в Кировской области планировалось приступить в середине лета, до конца года компания намерена выпустить 5 млн доз. Вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус, который не может вызвать заболевание и формирует полный иммунный ответ.

"Сейчас идут регистрационные процессы, внесение "Нанолек" в регистрационное удостоверение вакцины "Ковивак". Ожидаем окончание этого этапа к августу, после чего сможем начать производство. Также "Нанолек" и НИИ Чумакова решают вопрос об увеличении объемов производства до конца года", - сказал Стецюк.

По данным компании, объем инвестиций в трансфер технологии и масштабирование составит 40 млн рублей.

Ранее президент "Нанолек" Владимир Христенко сообщал, что компания разработала собственную вакцину от коронавируса, которая проходит стадию доклинических исследований. По его словам, до момента выходы вакцины на рынок пройдет минимум три года.

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов - как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, также компания производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других. Производство расположено в Оричевском районе Кировской области.