Инфляционные ожидания населения в июне выросли на 0,6 п. п.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения в июне выросли на 0,6 процентных пункта по сравнению с маем и достигли 11,9%, следует из данных ЦБ РФ.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+0,6 п. п. к маю). Наблюдаемая населением инфляция в июне почти не изменилась. Ее медианная оценка составила 14,9% (+0,1 п. п.)", - сообщает регулятор.

По данным мониторинга, проведенного Банком России в июне 2021 года, ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед продолжили расти, оставаясь выше локальных максимумов 2019-2020 годов. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,1% в годовом выражении (в июне 2020 года - 2,1%).

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% во втором полугодии 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.