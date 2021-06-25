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Центр им. Чумакова намерен увеличить производство "Ковивака" в пять раз

По данным директора центра Айдара Ишмухаметова, в июле ожидается получение нового оборудования

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Научный центр им. М. П. Чумакова рассчитывает, что с получением в июле нового оборудования производство вакцины "Ковивак" вырастет в пять раз. Об этом в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" заявил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

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"Если приходит оборудование [резервуары, в которых происходит наработка вирусного материала], мы сможем увеличить нашу производительность раз в пять", - сказал он.

Он также сообщил, что установка и освоение нового оборудования, поставка которого ожидается в июле, займут около месяца. "Напомню, что реакторов и одноразовых систем [используемых в них] у нас на сегодняшний день в России практически нет", - подчеркнул генеральный директор центра.

Ранее Ишмухаметов сообщал что реакторы поставят в июне, а также что их установка позволит удвоить производительность вакцины от коронавируса "Ковивак".

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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