"Роснано" выходит из производства лопастей для ветроэнергетических установок

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа "Роснано" и ульяновский наноцентр ULNANOTECH, входящий в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), продают свои доли в компании "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", производящей композитные лопасти для ветроэнергетических установок. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УК "Роснано".

"Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" является одним из ключевых предприятий в рамках программы локализации оборудования ветроэнергетики в России. Максимальная мощность завода составляет 500 лопастей в год. Реализация данного проекта, с учетом созданных на территории России предприятий по производству башен "ветряков" (Ростовская область) и по сборке гондол ветроэнергетических установок (Нижегородская область), позволила полностью выполнить установленные в рамках программы ДПМ ВИЭ 1.0 для проектов с участием Vestas (стимулирования генерации за счет возобновляемых источников энергии за счет гарантированной в течение определенного времени оплаты мощности по договору о предоставлении мощности) требования по локализации с достигнутым уровнем более 65%.

"Мы завершаем инвестиционную фазу в проекте, значимом не только для нашей компании, но и для отрасли в целом. За три года нам удалось осуществить трансфер технологий в Россию, полностью отладить процесс производства лопастей и даже начать экспортные поставки. Можно с уверенностью сказать, что миссия в рамках программы ДПМ ВИЭ 1.0 успешно выполнена. Впереди нас с Vestas (датская компания - производитель ветрогенераторов, один из учредителей "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус") ждут новые проекты: сейчас мы находимся в процессе определения совместных инвестиций в рамках ДПМ ВИЭ 2.0, рассматриваем возможности совместного сотрудничества в сфере венчурных инвестиций и по проектам создания производств "зеленого" водорода, а также по проектам в офшорной ветроэнергетике", - приводит пресс-служба слова руководителя инвестиционного дивизиона УК "Роснано" Алишера Каланова.

Производство композитных лопастей для ветроустановок было создано "Роснано" и "Аквилоном" (консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH) совместно с Vestas в 2018 году. Общие инвестиции составили более 2 млрд рублей. Технология, используемая при производстве лопастей, была передана компанией Vestas. Согласно принятым обязательствам стороны реализовали свои доли (по 24,5% у обоих сторон) мажоритарному участнику ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус". Таким образом, стратегический партнер Vestas консолидировал 100% долей производителя композитных лопастей.

"В 2017 году компании Vestas и "Роснано" совместно разработали обширную программу локализации, включая производство современных лопастей в Ульяновске. Инвестиционная стратегия "Роснано" и знания конъюнктуры местного рынка позволили Ульяновскому заводу успешно выполнить все производственные задачи, обеспечить своевременную поставку высококачественных российских лопастей для ветропарков Фонда развития ветроэнергетики с оборудованием Vestas мощностью более 650 МВт и экспортировать 50 лопастей на проекты в Европе. Сегодня, после успешного достижения изначально согласованных параметров, "Роснано" выходит из проекта на основании ранее достигнутых договоренностей. Vestas ожидает в дальнейшем продолжения плотного сотрудничества с "Роснано" как в рамках программ ДПМ ВИЭ 1.0. и ДПМ ВИЭ 2.0, так и в других областях, представляющих взаимный интерес", - сказал главный операционный директор компании VestasТомми Нильсен Рабек.

Продукция "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" используется как на территории России, так и за рубежом. Лопасти компании были использованы на ветрогенераторах в Калмыкии, Ростовской и Астраханской областях. Ветроустановки позволяют сокращать выбросы углекислого газа на сотни тысяч тонн ежегодно, а выработанная ими энергия покрывает потребление больше 300 тыс. частных домохозяйств. В 2020 году "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" отгрузил экспортную партию в Данию.

О компаниях

В Группу "РОСНАНО" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и ФИОП. Благодаря инвестициям Группы "Роснано" работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Ульяновский наноцентр ULNANOTECH с 2011 года входит в инвестиционную сеть нанотехнологических центров ФИОП Группы "Роснано", занимается созданием, развитием и продажей технологических стартапов (проектов). По итогам 2020 года вошел в топ-5 крупных высокотехнологичных компаний национального рейтинга "ТЕХУСПЕХ", имеет статус технопарка высоких технологий.