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В Telegram появилась возможность совершать групповые видеозвонки

Пользователи мессенджера также могут транслировать изображение с экрана

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram добавил возможность проведения групповых видеозвонков в голосовом чате любой группы. В обновленной версии Telegram также добавлены анимированные фоны и анимации при отправке сообщений, сообщается на сайте мессенджера.

"С сегодняшнего дня вы можете включить видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Это позволит использовать голосовые чаты для онлайн-уроков, деловых встреч или семейных собраний", - говорится в пресс-релизе.

У пользователей мессенджера появилась возможность транслировать изображение с экрана, используя при этом заднюю или фронтальную камеры.

Также интерфейс групповых звонков оптимизирован для экранов ноутбуков, планшетов и компьютеров. "Если вы смотрите видеоконференцию с компьютера, каждый раз, когда кто-нибудь из участников запустит трансляцию экрана, этот видеопоток будет автоматически закреплен, что удобно для рабочих совещаний и презентаций", - отмечается в сообщении на сайте мессенджера.

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