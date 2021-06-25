"Энел Россия" открыла в Ростовской области Азовскую ВЭС мощностью 90 мВт

СЕЛО МАРГАРИТОВО /Ростовская область/, 25 июня. /ТАСС/. Открытие Азовской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 90 мВт, возводимой "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel), состоялось в Ростовской области в пятницу, передает корреспондент ТАСС с места торжественной церемонии.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, находящийся с рабочей поездкой в Ростовской области. "Сегодня вводится в эксплуатацию достаточно крупная ветряная электростанция в Ростовской области. Это действительно первый проект нашего партнера, компании Enel, - сказал Новак. - Это станция мощностью 90 МВт, она может вырабатывать в год, исходя из сегодняшнего среднего уровня использования мощности, порядка 320 мл кВт/ ч. Это тоже достаточно большой объем энергии и для Ростовской области, и для нашей энергетики, чистой энергии, "зеленой" энергии".

Посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил важность проекта, который показывает "взаимодополняемость России и Италии в экономике". Дипломат отметил, что технологии, реализованные на ВЭС, основаны на принципах "зеленой" энергетики, которая сегодня является востребованной.

Ветропарк оснащен 26 турбинами и может вырабатывать около 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса примерно 260 000 тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно. Объект расположен на территории площадью 133 га на побережье Азовского моря. Строительство ветропарка осуществлялось Enel Green Power, подразделением группы Enel

С 1 мая 2021 года Азовская ВЭС получила право поставлять вырабатываемую электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ). Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ было предоставлено после получения соответствующего уведомления со стороны Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии.

Enel в России

Группа Enel - крупнейшая электроэнергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет свыше 5 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ ч - по выработке тепла.

Помимо этого, компания реализует два проекта в сфере ветрогенерации: Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).

О ветроэнергетике в регионе

В 2020 году Ростовская область вышла на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 МВт. До 2024 года в регионе будут построены ВЭС суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 70 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.