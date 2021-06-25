Мишустин утвердил введение временных экспортных пошлин на металлы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 августа по 31 декабря 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина.

"С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на черные и цветные металлы", - говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, "решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке".

"Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению кабмина, по меди величина специфического компонента составит не менее $1 226 за тонну, по никелю - $2 321, по алюминию - $254. Для окатышей (рудного концентрата) специфическая пошлина будет составлять не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее $115, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее $133, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150.

"Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции", - отметили в правительстве.

До конца срока действия пошлин кабмин планирует разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. В правительстве напомнили, что взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. "Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию", - резюмировали в кабмине.