В Минпромторге рассказали о количестве выпущенных в обращение вакцин в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. РФ с начала года к настоящему моменту выпустила в обращение около 32 млн комплектов вакцин от коронавируса, для обеспечения вакцинации к производству подключаются новые площадки, заявили ТАСС в Минпромторге.

"С начала года выпущено в обращение более 30 млн комплектов "Спутник V", почти 1,5 млн "Эпиваккорона" и 352 тыс. "Ковивак", зарегистрированного позднее первых двух вакцин", - сказали в министерстве. Минпромторг отметил, что разница в доступности вакцин связана с разным периодом их регистрации.

"Для обеспечения вакцинации населения к производству каждой из вакцин подключаются новые производственные площадки, например, сейчас формируются планы по производству "Герофармом" вакцины "Эпиваккорона", а "Нанолек" активно включился в работу над "Ковиваком", - отметило министерство. "Нанолек" планирует не ранее августа начать производство вакцины "Ковивак", говорил ранее ТАСС заместитель гендиректора компании Максим Стецюк.

"Все четыре отечественные вакцины выпускаются ритмично и в соответствии с планами, сформированными вместе с производителями. Разница в их доступности по времени связана с разным периодом их регистрации - август 2020 ("Спутник V"), октябрь 2020 ("Эпиваккорона"), февраль 2021 ("Ковивак") и май 2021 года ("Спутник Лайт")", - сообщил Минпромторг. В пресс-службе пояснили, что от этапа регистрации к масштабному производству каждой вакцине необходимо было пройти целый ряд мероприятий, связанных с масштабированием технологии, контролем качества вакцин, который для иммунобиологических препаратов является посерийным.

"Также стоит отметить, что компания "Биокад" действительно вела сотрудничество с "Вектором" по проекту, касающемуся вакцины, только с абсолютно другой технологией, не относящейся к вакцине "Эпиваккорона". Однако сейчас приоритет - производство зарегистрированных вакцин обоими участниками проекта", - заявили в министерстве.

Взрывной рост спроса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что спрос на вакцинацию в регионах растет в 5-10 раз. Такие темпы вскоре позволят достигнуть коллективного иммунитета у взрослого населения, считает она.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что запас вакцин от коронавируса в России есть, однако надо следить за их своевременным поступлением во все регионы страны.