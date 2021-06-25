Сети "Медси" и "Хеликс" продолжают исследования на антитела в штатном режиме

"Проблем с реактивами для антител не наблюдаем, КДЛ [клинико-диагностическая лаборатория] выдерживает сроки и не уведомляла об их увеличении по ПЦР-тестам. Мы работаем с реактивами другого производителя, отличными от других лабораторий", - отметили заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.

Заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина также сообщила о том, что исследование на количественные антитела IgG к COVID-19 доступно для сдачи в центрах компании во всех городах присутствия без предварительной записи. "В связи с возросшим спросом на данные анализы мы увеличили срок выдачи результатов до двух суток. Задержек в выдаче результатов нет, исследования на количественные антитела IgG выполняются в штатном режиме во всех лабораторных комплексах компании: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", - сказала она.

По словам Горякиной, пропускная способность лабораторий "Хеликс" по данному виду теста составляет 28 тыс. тестов в сутки. Количество тестов на антитела, выполненных в "Хеликс" с 21 по 24 июня 2021 года, увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом предыдущей недели. "Мы отмечаем рост количества заказов как в регионах, так и в Москве, и Московской области. Основную долю заказов (78%) составляют тесты на количественные антитела IgG, которые показывают уровень антител класса G как после вакцинации препаратами "Спутник V" и "Ковивак", так и после перенесенного заболевания", - сказала она.

Горякина также отметила, что задержек в выдаче результатов ПЦР-тестов в "Хеликс" нет. "С начала пандемии "Хеликс" увеличил пропускную способность всех ПЦР-лабораторий более чем в 10 раз. Сегодня общая пропускная способность всех лабораторных комплексов компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре составляет 30 000 ПЦР-анализов на COVID-19 в сутки. Сроки выполнения ПЦР-исследований не меняются: стандартный ПЦР-тест - до двух суток, экспресс-анализ на COVID-19 со справкой для предъявления перед выездом за границу - одни сутки", - заключила она.

Ранее стало известно о том, что ряд частных лабораторий "Инвитро" приостанавливает проведение тестов на количественные антитела на 7-10 дней в связи с дефицитом реагентов.