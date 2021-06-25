Титов выступил за признание в России иностранных вакцин для роста турпотока

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Иностранные вакцины должны быть сертифицированы в России и признаны в регионах, это стимулирует въездной туристический поток в страну. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее на курортах и местах отдыха Краснодарского края, где с 1 августа будут заселять только привитых от коронавируса граждан, разрешили принимать сертификаты о вакцинации не только российскими, но и иностранными вакцинами, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Это правильный шаг краснодарских властей, потому что многие вакцины признаны в мире и должны действовать на всех территориях. Иностранцам, которые приезжают в Россию, важно, чтобы здесь принимали их сертификаты. Но это - непростая техническая задача, потому что сначала Россия должна сертифицировать иностранные вакцины", - сказал Титов.

Он отметил, что из всех возможных ограничений власти Краснодарского края приняли "наиболее разумное и взвешенное". "Рестораны, гостиницы, музеи, культурные мероприятия - это места скопления большого количества людей, где возможно быстрое распространение инфекции. Но власти ввели "бесковидный" режим только с 1 августа, то есть предоставили достаточно времени, чтобы вакцинироваться. Да, для бизнеса может быть потеря спроса, потеря клиентов, но это тот компромисс, на который бизнес, не кряхтя, пойдет", - заключил Титов.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.