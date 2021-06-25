Титов предложил компенсировать из госбюджета зарплаты сотрудников пострадавших компаний

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил поддержать предприятия, которые по-прежнему подвергаются ограничениям из-за ситуации с коронавирусом, в частности, компенсировать за счет госбюджета часть заработных плат сотрудников. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу ТАСС.

"Самое важное не только для бизнеса, но и для населения решение - связывать поддержку с занятостью. То есть снимать с бизнеса, хотя бы частично, нагрузку по выплате заработных плат через разные механизмы. Это и людям гарантия, что они не потеряют работу, и бизнесу, что у них снизятся издержки, и государству, потому что не будет большого потока на бирже труда", - сказал Титов.

По его словам, во многих странах государство компенсировало заработную плату сотрудников напрямую, минуя бизнес. "Прямо на счета тех людей, которые работают в различных компаниях, переводили определенную сумму заработка - обычно 80%. Это поддерживает бизнес финансово, когда падает спрос, поток клиентов", - уточнил уполномоченный.

Если это невозможно по каким-то причинам, то "можно продлить кредиты под 2% в размере как минимум МРОТ, которые будут списаны при сохранении определенного количества рабочих мест", добавил Титов.