{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ ввел минимальный рейтинг для покупаемых простыми инвесторами облигаций до 1 октября

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который дает право регулятору ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Банк России установил минимальный рейтинг для облигаций, которые неквалифицированные инвесторы смогут покупать до 1 октября 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, по рейтинговой шкале для Российской Федерации рейтингового агентства "Эксперт РА" минимальный рейтинг составляет "ruВВB+", Аналитического кредитного рейтингового агентства - "ВВB+(RU)".

До 1 октября физические лица - неквалифицированные инвесторы смогут приобретать облигации с ипотечным покрытием, а также иные облигации российских эмитентов только при наличии у таких ценных бумаг или их эмитента необходимого рейтинга, пояснили АКРА в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Центробанку ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация, а также если принятие решения требует наличия опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Закон обязывает финансовые организации выкупать у потребителей финансовый инструмент и возмещать понесенные расходы, если создается существенная угроза правам и законным интересам граждан.

Теперь финансовой организации необходимо предоставлять физическим лицам достоверные данные об условиях и последствиях заключения договора, а также о потенциальных рисках. Это требование распространяется и на случаи ведения деятельности с привлечением третьих лиц.

Требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей таких услуг, определение которого возложено на Центробанк.

Также введены ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора-физлица.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Правительство обложило экспортными пошлинами более 340 наименований металлопродукции
По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей
Читать полностью