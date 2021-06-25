ЦБ ввел минимальный рейтинг для покупаемых простыми инвесторами облигаций до 1 октября

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Банк России установил минимальный рейтинг для облигаций, которые неквалифицированные инвесторы смогут покупать до 1 октября 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, по рейтинговой шкале для Российской Федерации рейтингового агентства "Эксперт РА" минимальный рейтинг составляет "ruВВB+", Аналитического кредитного рейтингового агентства - "ВВB+(RU)".

До 1 октября физические лица - неквалифицированные инвесторы смогут приобретать облигации с ипотечным покрытием, а также иные облигации российских эмитентов только при наличии у таких ценных бумаг или их эмитента необходимого рейтинга, пояснили АКРА в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Центробанку ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация, а также если принятие решения требует наличия опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Закон обязывает финансовые организации выкупать у потребителей финансовый инструмент и возмещать понесенные расходы, если создается существенная угроза правам и законным интересам граждан.

Теперь финансовой организации необходимо предоставлять физическим лицам достоверные данные об условиях и последствиях заключения договора, а также о потенциальных рисках. Это требование распространяется и на случаи ведения деятельности с привлечением третьих лиц.

Требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей таких услуг, определение которого возложено на Центробанк.

Также введены ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора-физлица.