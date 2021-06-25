Правительство обложило экспортными пошлинами более 340 наименований металлопродукции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство в пятницу опубликовало постановление о введении пошлин на экспорт металлопродукции, в котором приведен полный перечень продукции, на которую вводится новый экспортный сбор на период с августа до конца 2021 года. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. В перечне более 340 наименований видов металлопродукции.

Принципиальное решение обложить металлургический экспорт кабмин принял на заседании 23 июня. Меры потребовались для стабилизации цен на продукцию на внутреннем рынке, поясняли в правительстве. Пошлины будут введены с августа до конца 2021 года. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.

Всего в постановлении приводится более 340 таможенных наименований металлопродукции, которые можно разделить на несколько групп по видам металлов. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

Так, для медной продукции величина специфического компонента составит не менее $1 226 за тонну, по никелю - $2 321 за тонну, по алюминию - $254 за тонну.

Для окатышей (рудного концентрата) специфическая пошлина составит не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее $115, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее $133, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150 за тонну.

Как сообщалось ранее, пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции.

Кроме того, до конца этого года правительство намеревается разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.