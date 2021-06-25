В АСИ предложили проект по переработке отходов завода "Электроцинк" во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает проект по созданию производства нового продукта переработки на территории остановленного после пожара в 2018 году завода "Электроцинк" во Владикавказе. Об этом сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая находится с рабочей поездкой в республике, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Нами предложен проект как сделать, чтобы полезные фракции не просто вывозить, а организовать здесь производство нового продукта переработки. Инвесторы есть, и есть разные технологии, включая добычу полезных фракций. Нужно приглашать Минприроды, Росприроднадзор и совместно договариваться о модели переработки этих отходов, - цитирует гендиректора АСИ пресс-служба.

По словам Чупшевой, АСИ предлагает не просто договариваться с потенциальными инвесторами о рекультивации и переработке, но и рассмотреть возможность строительства перерабатывающих предприятий.

В свою очередь врио главы региона Сергей Меняйло уточнил, что в ближайших планах - встретиться с руководством УГМК, а также проработать вопрос с потенциальными инвесторами. "Мы готовы предоставить им возможность забрать до 10 тонн отходов с тем, чтобы они смогли показать нам готовый продукт. И уже после этого будем решать: строить ли здесь завод по переработке. Как только увидим результат, появится понимание, в каком направлении двигаться", - цитирует пресс-служба Меняйло.

Врио главы региона добавил, что в перспективе планируется проведение совещаний с потенциальными инвесторами и разработчиками технологий.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников. На территории республики осталось более 1,5 млн тонн токсичных отходов.