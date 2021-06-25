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Fitch повысил рейтинг АФК "Система" с "BB-" до "BB"

Прогноз по рейтингу "стабильный"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система" до "BB" с "BB-", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтинга отражает улучшение операционного профиля компании, связанное с более зрелой стадией развития ее основных активов, сопровождаемое снижением валютных рисков. Повышение рейтинга также учитывает увеличение ликвидности активов после недавних первичных публичных размещений (IPO) Ozon и Segezha", - отмечается в сообщении.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Выручка компании в 2020 году достигла 691,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн руб.

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