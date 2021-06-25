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АСИ поможет Северной Осетии в сопровождении проектов в промышленности и городской среде

Врио главы региона Сергей Меняйло в свою очередь подчеркнул, что республике необходимо повышать инвестиционную привлекательность, и проекты в различных направлениях будут прорабатываться

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово оказать помощь и сопровождение в Северной Осетии проектов в различных направлениях, в том числе в промышленности и улучшении городской среды. Об этом сообщила журналистам в пятницу гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая находится с рабочей поездкой в республике.

"Мы уже начали работать с командой Сергея Меняйло [врио главы региона] по проектам в промышленности <...> Экосистема, инфраструктура для технологических стартапов, увязка здесь с работой с университетами, открытие здесь "Точек кипения" на базе университетов. Такая экосистема, где студенты работают вместе с бизнесом над какими-то решениями, новыми решениями в абсолютно разных сферах. Мы здесь готовы предоставить нашу базу знаний - лучшие практики, наработки, доступ ко всем нашим федеральным экспертам", - сказала она.

Гендиректор АСИ добавила, что агентство изучает и региональные проекты по развитию городской среды. "Тоже готовы поделиться теми наработками, практиками, которые сегодня собраны на нашей информационной платформе <...> То есть мы готовы давать команде региональной с точки зрения обучения, получения новых навыков, новых компетенций в реализации таких проектов", - сказала Чупшева, отметив, что агентство готово будет сопровождать отобранные руководством субъекта проекты до этапа реализации.

В свою очередь Меняйло подчеркнул, что республике необходимо повышать инвестиционную привлекательность, и проекты в различных направлениях будут прорабатываться.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичЧупшева, Светлана ВитальевнаСеверная Осетия
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