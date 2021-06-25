Минпромторг и Минфин проработают вопрос субсидий производителям металлоемкой продукции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Министерством финансов в двухнедельный срок проработают и представят в правительство предложения по механизмам предоставления субсидирования производителям металлоемкой продукции. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Минпромторгу России совместно с Минфином России по результатам совещания поручено в двухнедельный срок проработать с представителями отраслей и представить в правительство России предложения по механизмам субсидирования производителей металлоемкой продукции, уделив особое внимание государственным и муниципальным контрактам", - говорится в сообщении по итогам совещания Белоусова с представителями машиностроительной отрасли.

В сообщении отмечается, что в рамках встречи обсуждались вопросы дополнительных затрат отраслей промышленности, выпускающих металлоемкую промышленную продукцию, оценка объемов финансовых потерь данных отраслей от роста цен на металл, возможные меры поддержки и объемы компенсации. В обсуждении приняли участие президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Дмитрий Комиссаров, генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов, генеральный директор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков, заместитель генерального директора ПАО "Камаз" Михаил Матасов, представители Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития.