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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В Иране заявили, что не обязаны продлевать соглашение с МАГАТЭ

По словам постпреда страны в Вене, республика несет ответственность только за отчеты по вопросу о нераспространении

ТЕГЕРАН, 25 июня. /ТАСС/. Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и несет ответственность только за вопросы, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в пятницу постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Продление или непродление соглашения с МАГАТЭ не имеет никакого отношения к обязательствам Ирана по ДНЯО, и Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договора о нераспространении", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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