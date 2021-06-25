Под Петрозаводском откроется новый завод по производству быстровозводимых зданий

ТАСС, 25 июня. Завод по производству быстровозводимых зданий откроется под Петрозаводском в Республике Карелия. Инвестпроект стал возможным благодаря поддержке со стороны республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Рядом с федеральной трассой "Кола" в поселке Шуя уже можно заметить два цеха, в которых будут выпускаться комплекты для строительства жилых домов и других зданий. Проект реализует основанная в 2007 году компания "Карельский профиль". На первой площадке в Томицах также производятся каркасные дома и стропильные фермы на металлозубчатых пластинах", - говорится в сообщении.

Как поясняет директор компании Денис Москвин, стропильная ферма - это конструкция, из которой состоит крыша. "Технология металлозубчатых пластин широко распространена в мире, но мы первые, кто применил ее на Северо-Западе", - сказал он.

Большая часть продукции реализуется в Ленинградской области и других регионах - Москва, Камчатка, Сахалин, Тюмень, Крым, Мурманск. Часть идет на экспорт, включая поставки в Германию и США. Произведенный домокомплект, состоящий из готовых панелей, позволяет заказчику на свой вкус выбрать дальнейшую отделку.

"Для нас сейчас важно максимально ускорить жилищное строительство и в то же время развивать в республике глубокую переработку древесины. Конечно, как можно больше прибавочной стоимости от нашего леса надо оставлять в Карелии. После переговоров на Петербургском экономическом форуме с федеральным Фондом развития промышленности, отметил руководитель региона, появилось больше возможностей помочь малому и среднему предпринимательству республики путем оказания финансовой поддержки", - сказал глава региона Артур Парфенчиков.

Сейчас в цехах идут пусконаладочные работы. Запустить полноценное производство планируется в ноябре этого года.