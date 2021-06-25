"Нафтогаз Украины" в 2021 году рассчитывает на прибыль после убыточного прошлого года

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить 2021 год с прибылью, при том, что в 2020 году понесла убытки почти на $680 млн. Об этом сказал глава компании Юрий Витренко в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".

"Мы ожидаем, что мы будем прибыльными, <...> конкретную цифру сказать не могу, мы сейчас пересматриваем наш финансовый план", - сказал он. Витренко отметил, что наращивание прибыли как таковой не является первостепенной задачей для "Нафтогаза", поскольку ключевой целью, по его мнению, является наращивание добычи и эффективное использование энергоресурсов, прежде всего природного газа.

По итогам международного аудита "Нафтогаза" за 2020 год стало известно, что в прошлом году компания понесла убытки в размере около 19 млрд гривен (почти $680 млн). По этой причине кабинет министров как акционер "Нафтогаза" принял решение уволить с 28 апреля Андрея Коболева с должности главы правления, и назначить на этот пост Витренко.

В состав компании "Нафтогаз Украины" входят крупнейшие предприятия страны в области добычи нефти и природного газа, она является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины. Компания также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу компании "Газпром" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.