Reuters: Международный валютный фонд в августе утвердит увеличение СДР на $650 млрд

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) планирует в конце августе завершить процесс нового выпуска СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) в размере $650 млрд. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление по итогам заседания Исполнительного совета МВФ.

Данное распределение официальный представитель организации Джерри Райс назвал крупнейшим в истории МВФ. Инициатива направлена на оказание помощи наиболее уязвимым странам на фоне пандемии и ее экономических последствий.

По итогам заседания директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева подготовит доклад о расширении резервов для Совета управляющих, который будет рассмотрен Исполнительным советом МВФ в середине июля. В случае одобрения план отправится на голосование в Совет управляющих с прицелом на то, что новое распределение СДР вступит в силу в конце августа.

Как заявил в апреле в интервью ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин, Россия будет готова поддержать данное предложение.

Расчетная единица МВФ - специальные права заимствования. СДР имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют - на сегодняшний день это доллар, евро, йена, фунт стерлингов и юань.