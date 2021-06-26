В Microsoft заявили, что выявили новые атаки со стороны взломавших SolarWinds хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в РФ хакерской группировки, которой приписывают взлом компании SolarWinds. Такая версия приводится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Microsoft.

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В документе утверждается, что специалисты корпорации "отслеживают новые действия" со стороны группировки Nobelium. В Microsoft ранее заявляли, что она якобы действует с территории РФ и стоит за атакой на SolarWinds.

По версии Microsoft, недавние атаки были осуществлены, в частности, методом подбора паролей в отношении фирм, работающих в цифровой и финансовой сферах, правительственных учреждений, а также общественных и исследовательских организаций. Они находятся в 36 странах, в том числе США, Великобритании, Германии и Канаде.

"Эти недавние действия были по большей части безуспешными, основная часть целей не была взломана, мы к настоящему времени получили данные о трех взломанных организациях", - отметили в компании. В ней уточнили, что затронутые структуры были оповещены о якобы имевших место атаках.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.