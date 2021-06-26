Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в энергетике из-за "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти США и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры в свете завершения проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg .

По словам его источников, США и Германия рассчитывают "уменьшить геополитические выгоды для Москвы" после завершения строительства газопровода. Как отмечается в материале, официальные лица надеются, что основные положения этих договоренностей могут быть согласованы к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который запланирован на июль. В консультациях участвуют внешнеполитические ведомства обеих стран, а также советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В числе возможностей, которые обсуждают стороны, "инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций", а также с целью "развития инфраструктуры" и наращивания поставок газа из этой страны. Германия также "выражала желание начать переговоры с Россией" по вопросам, касающимся продления транзита российского газа через Украину, отмечается в материале.

Стороны также якобы обсуждали возможность создания механизма по "приостановке поставок газа по "Северному потоку - 2", если Россия попытается оказывать давление на Украину". "Официальные лица Германии выступают против этой идеи, они отмечают, что не хотят использовать "Северный поток - 2" в качестве "политического оружия", - говорится в публикации. Как констатирует агентство, чиновники США не знают, можно ли технически создать такой механизм. В Вашингтоне также допускают возможность введения санкций против России, если она "попытается сократить поставки газа на Украину".

Источники разошлись во мнениях по поводу того, как далеко США и ФРГ продвинулись в этих консультациях. По словам некоторых опрошенных лиц, уже имеется "проект соглашения со всеми элементами". Другой собеседник Bloomberg сказал, что "переговоры не продвинулись так далеко".

В публикации отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о возможности введения рестрикций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2", и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Дипломат якобы допускал эту возможность, если США "не получат уступок, которых добиваются".