Эксперты: легализация биткойна в Сальвадоре может увеличить риски в банковской сфере

ТАСС, 26 июня. Легализация биткойна в Сальвадоре может повлечь за собой увеличение регулятивных, финансовых и операционных рисков для банков. Об этом в пятницу сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По его данным, недавно принятый закон о легализации биткойна может увеличить возможность нарушения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно в том случае, если нормативные акты и меры контроля в стране не будут полностью соответствовать стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). Кроме того, высокая волатильность биткойна осложняет его использование в качестве платежного средства.

Парламент Сальвадора 9 июня принял закон, в соответствии с которым биткойн становится легальным и самодостаточным платежным средством в стране, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США. Ожидается, что закон вступит в силу 7 сентября 2021 года.