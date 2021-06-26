Власти Хайнаня планируют активно наращивать экономическое сотрудничество с Тайванем

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июня. /ТАСС/. Правительство южнокитайской провинции Хайнань планирует активно наращивать экономическое взаимодействие с островом Тайвань и создавать как можно больше благоприятных возможностей для продуктивного сотрудничества. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на местные власти.

По данным издания, вопросы о расширении контактов с Тайбэем обсуждались на деловом форуме, состоявшемся на текущей неделе в административном центре провинции городе Хайкоу. В мероприятии приняли участие более 100 крупных компаний, в структуре капитала которых присутствуют тайваньские инвестиции.

"После того как был опубликован закон о Хайнаньском порте свободной торговли, мы намерены создать еще более оптимальные условия для развития предприятий, активы которых сформированы при участии Тайбэя, - приводит газета слова главы региональной канцелярии по делам Тайваня Лю Гэна. - Надеюсь, тайваньские соотечественники и предприятия задействуют собственные преимущества и воспользуются благоприятными возможностями, которые появились в связи с предпринятыми на Хайнане мерами по созданию на острове свободного порта".

Как уточнил чиновник, благодаря новой стратегии китайского правительства компании с капиталом, предоставленным инвесторами с Тайваня, получают возможность оптимизировать отраслевую деятельность, перейти от традиционных к более инновационным методам производства. Он напомнил, что за последние три года, после того как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане особого торгово-экономического кластера, власти провинции зарегистрировали деятельность более 140 тайваньских коммерческих организаций. Ключевыми направлениями для сотрудничества двух регионов стали передовые технологии, современная сфера услуг и высокоэффективные формы тропического сельского хозяйства.

"Мы продолжим играть роль связующего звена и будем интенсивно вовлекать тайваньские предприятия в процесс формирования Хайнаньского порта свободной торговли", - заявил председатель Всекитайской ассоциации компаний Тайваня Ли Чжэнхун. По словам руководителя, на текущем этапе возглавляемая им организация стремится создать как можно больше точек соприкосновения, за счет которых будут налажены новые важные контакты между двумя крупнейшими островами Китая.

Тайвань исторически поддерживает тесные связи с самым южным регионом КНР благодаря переселенцам из провинции Фуцзянь (Восточный Китай), которые на протяжении столетий из-за хронической нехватки пригодных для обработки земель у себя на родине постоянно мигрировали, обеспечив активное заселение побережья обоих островов. Этот процесс стимулировал экономическое развитие Хайнаня, который стал налаживать все более тесные международные торговые контакты, в том числе с европейскими странами.