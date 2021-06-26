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Пандемия COVID-19
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Дополнительные 25 млрд руб. на лечение от COVID-19 поступят в регионы в течение 30 дней

Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дополнительные средства в объеме 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, распоряжение о выделении которых подписал премьер-министр Михаил Мишустин, поступят в региональные бюджеты в течение 30 дней. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

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"На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 млрд рублей. <...> Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Кроме этого, готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Источником для транша также стали нераспределенные остатки средств ФОМС.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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