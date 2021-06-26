Глава РСПП Шохин вошел в состав совета директоров АФК "Система"

МОСКВА, 26 июня./ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин вошел в состав совета директоров АФК "Система" в качестве независимого директора. Об этом сообщила заместитель председателя совета директоров Анна Белова в ходе онлайн-трансляции годового собрания акционеров.

Она отметила, что в качестве независимого директора в состав совета директоров вошел и глава НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

В состав совета директоров АФК "Система" также избраны: председатель совета директоров и председатель комитета по стратегии АФК "Системы" Владимир Евтушенков, заместитель председателя совета директоров АФК "Системы" Анна Белова, председатель попечительского совета БФ "Система" Феликс Евтушенков, неисполнительный директор АФК "Системы" Рон Зоммер, независимый директор, председатель комитета по аудиту, финансам и рискам Роджер Маннингс, президент и председатель правления АФК "Системы" Владимир Чирахов, независимый директор АФК "Системы" Анатолий Чубайс, неисполнительный директор АФК "Системы" Михаил Шамолин, независимый директор АФК "Системы" Этьен Шнайдер и независимый директор АФК "Системы" Давид Якобашвили.

ПАО АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2020 году достигла 691,6 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн рублей.