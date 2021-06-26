Средства от пошлин могут направить на компенсацию удорожания металлургической продукции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Средства от временных экспортных пошлин на черные и цветные металлы могут быть направлены на компенсацию удорожания металлургической продукции в строительстве и промышленности. Поручение проработать этот вопрос правительство РФ дало профильным ведомствам, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Проработать вопрос о направлении средств, полученных от уплаты <...> вывозных таможенных пошлин [на металлы], на компенсацию удорожания металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции, включая исполнение государственного оборонного заказа", - говорится в решениях по итогам заседания правительства РФ 24 июня, где обсуждалось введение соответствующих экспортных пошлин на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Поручение адресовано Минфину совместно с Минпромторгом, Минстроем, Минтрансом и Минэкономразвития России. Также Минфину совместно с другими заинтересованными органами власти поручено доработать проект акта правительства об установлении перечня товаров, в отношении которых не применяется неполное таможенное декларирование или периодическое таможенное декларирование, в части его дополнения черными и цветными металлами.

О временных пошлинах на металлы

Правительство РФ в пятницу опубликовало постановление о введении пошлин на экспорт металлопродукции, в котором приведен перечень из более чем 340 наименований видов металлопродукции, на которую вводится новый экспортный сбор на период с августа до конца 2021 года. Пошлина будет состоять из базовой ставки на уровне 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

Принципиальное решение обложить пошлинами металлургический экспорт кабмин принял на заседании 24 июня. Меры потребовались для стабилизации цен на продукцию на внутреннем рынке, поясняли в правительстве. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции. Кроме того, до конца этого года правительство намеревается разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.