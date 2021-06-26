Правкомиссия одобрила стратегии цифровой трансформации российской экономики

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президиум правкомиссии одобрил стратегии цифровой трансформации российской экономики. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В аппарате отметили, что вице-премьер провел заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. На совещании рассмотрели стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы. Они затрагивают 13 направлений, это здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера.

"Мы утвердили стратегии цифровой трансформации и приступим к планомерной реализации принятых документов", - прокомментировал итоги заседания Чернышенко. В рамках подготовки стратегий представители органов власти провели более 40 стратегических сессий с бизнес-сообществом. В обсуждении документов приняли участие представители таких компаний как "Сбер", "Яндекс", "Камаз", "Газпромнефть", "Р-Фарм", Skyeng, Mail.ru Group, 1С, ВТБ, "Сибур", ДОМ.РФ, Росатом. Участники сформировали 140 проектных инициатив, из которых 55 наиболее перспективных решений были включены в финальные версии документов.

В аппарате уточнили, что разработанные материалы учитывают специфику отраслей, уровень используемых цифровых решений, а также перспективы внедрения инновационных разработок для улучшения качества жизни россиян и защиты экономики. Каждая стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта и масштабирование отечественных решений.

"В июле 2020 года президент утвердил цифровую трансформацию в качестве национальной цели. Это решение стало отправной точкой в формировании локальных программ на всех уровнях государственного управления. В конце прошлого года федеральные органы власти разработали собственные программы цифровой трансформации и назначили лидеров, ответственных за реализацию принятых документов. Позднее к формированию аналогичных программ приступили субъекты Российской Федерации, государственные корпорации и компании с государственным участием. Параллельно цифровизация охватывала все сферы российского бизнеса, который стремительно менялся под влиянием пандемии. События этого года, а также решительные действия государства и бизнеса, помогли нам сформировать программы, от которых будет зависеть благосостояние всей страны", - добавил Чернышенко.

В подготовке стратегий приняли участие представители 12 профильных министерств: Минцифры, Минздрава, Минтруда, Минтранса, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минпромторга, Минобрнауки, Минфина, Минэнерго и Минприроды. На президиуме правкомиссии стратегии представил статс-секретарь - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак. На заседании также присутствовали глава Минцифры России Максут Шадаев, замглавы Минцифры России Олег Качанов и другие сотрудники ведомства.

О стратегиях

Стратегии разработаны в соответствии с поручением Владимира Путина, которое было опубликовано на сайте президента России 31 декабря 2020 года. Цель стратегий цифровой трансформации - масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления.