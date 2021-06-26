В Москве за пять лет стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Москвичи за пять лет стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 млн операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019 эта цифра снизилась на 19% - до 349 млн операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал еще на 22,6% - до 270 млн", - сказал заммэра Владимир Ефимов.

Он добавил, что всего с 2016 года по 2020 год снижение числа операций по снятию составило около 38%. Сокращение наличных платежей ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом, сказал он.

Помимо роста платежей по картам расчет и число выданных физическим лицам банковских карт. "Только за 2020 год общая эмиссия карт физическим лицам в столице выросла на 4,3%. Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг можно осуществить при помощи платежной карты: будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В целом востребованность услуг банков в столице растет, отмечает Аналитический центр Москвы. В частности, объемы кредитования физических и юридических лиц за январь-апрель 2021 года увеличились соответственно на 45,7% и 18,1% по сравнению с январем-апрелем 2020 года. Объем вкладов и депозитов физических лиц, по состоянию на 1 мая 2021 года, вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 11,7%.