СМИ: в Иране прошла презентация произведенной в стране партии "Спутник V"

ТЕГЕРАН, 26 июня. /ТАСС/. Официальная презентация первой тестовой партии вакцины против коронавируса "Спутник V", произведенной в Иране, прошла в субботу. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB .

Презентация проводилась в провинции Альборз в центральной части страны, где расположено предприятие по производству вакцины. На церемонии присутствовал министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Ранее в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что тестовая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена в Иране. Исламская республика стала первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство российского препарата. "Спутник V" будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.