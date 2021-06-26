Турция приступила к реализации проекта канала "Стамбул" в обход Босфора

АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Турция приступила к фактической реализации проекта нового судоходного канала "Стамбул" между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. О начале строительства в субботу объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Стамбуле, нажав кнопку, символизирующую начало возведения одного из утвержденных в проекте мостов через новый канал.

"Канал "Стамбул" - это новая страница в развитии Турции, новый шаг в дальнейшем укреплении нашего государства. По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города. Этот мост - первый шаг в реализации проекта канала", - заявил Эрдоган. Церемонию начала строительства моста Сазлыдере транслировал телеканал NTV.

"На реализацию проекта канала понадобится порядка $15 млрд, и мы рассчитываем закончить строительство в течение шести лет. Насчет инвестиций у нас нет опасений. Канал сам по себе будет способен их привлечь", - сказал он. Канал, как указал Эрдоган, сможет принимать нефтегазовозы длиной до 275 м и контейнеровозы длиной до 300 м.

"Канал сократит время ожидания на проход между морями. Сейчас суда ждут очереди до 15 ч. Крупным судам тяжело идти по Босфору, избегая аварий. Канал это позволит, он в 12 раз безопаснее", - сказал Эрдоган. Он также отметил, что в конвенции Монтрё нет ряда требований по безопасности, что повышает риски катастроф при навигации на Босфоре.

Выступавший на церемонии бывший министр транспорта и экс-премьер Бинали Йылдырым, при котором разрабатывался проект канала, заявил, что "данный проект не противоречит конвенции Монтрё, а только укрепляет суверенитет Турции, повышает ее международный вес и укрепляет безопасность грузоперевозок".

Первый инфраструктурный объект канала "Стамбул"

Мост Сазлыдере на одноименной плотине в западной части Стамбула станет одним из шести автомобильных мостов через новый канал. Это вантовый мост, дорожное полотно которого (по четыре полосы в обоих направлениях) удерживают 272 троса. Основной пролет моста будет длиной 440 м, общая протяженность - 1,6 км. Мост спроектирован с учетом судоходства по будущему каналу, и под ним смогут проходить крупные суда.

Проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал длиной 45 км, шириной 275 и глубиной 20 м призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. Он разделит европейскую часть страны на две.

Предполагается, что канал сможет пропускать около 160-180 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через сложный для навигации пролив Босфор проходит 43 тыс. судов в год. По оценкам ряда специалистов, в Турции в ближайшие 10-15 лет поток судов через Босфор может превысить 70 тыс. в год.

Приблизительная стоимость проекта, по официальным оценкам, порядка $15 млрд. Окончание работ запланировано на 2027 год. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё о статусе проливов.