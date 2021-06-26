АЭС "Бушер" подключат к электросетям Ирана через три дня

ТЕГЕРАН, 26 июня. /ТАСС/. Атомная электростанция "Бушер", временно прекратившая работу из-за технического сбоя, будет подключена к иранским электросетям в течение трех дней. Об этом сообщил в субботу вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Выход из строя АЭС "Бушер" произошел из-за технической проблемы, что естественным образом происходит с электростанциями. Эта проблема почти решена, и в течение двух - трех дней [АЭС] будет подключена к электросетям", - цитирует его агентство ISNA.

По слова руководителя ОАЭИ, "сегодня Центробанк отдал распоряжение, чтобы оплата новой партии топлива [для АЭС] было быстрее отправлена в Россию". "Сегодня топлива для атомной электростанции в Бушере достаточно на 2-3 месяца", - добавил он.

20 июня эта станция временно прекратила работу из-за технического сбоя. По информации госкомпании "Таванир", на территории Ирана возможны перебои электричества в связи с высокой температурой и временным выходом из строя электростанции.

АЭС в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в н. в. "Атомстройэкспорт") заключил контракт с ОАЭИ на достройку и реконструкцию первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.