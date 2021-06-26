Иран должен России €500 млн за строительство АЭС "Бушер"

ТЕГЕРАН, 26 июня. /ТАСС/. Задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около €500 млн. Об этом сообщил в субботу вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"На данный момент мы должны России 500 млн евро [за работы по созданию АЭС "Бушер-2"]. Что касается атомной станции "Бушер-1", которая сейчас вырабатывает электричество, мы еще не заплатили российской стороне за топливо для нее", - цитирует его агентство ИСНА. Салехи добавил, что "финансовое положение страны сегодня особенное".

Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.

АЭС в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в н. в. "Атомстройэкспорт") заключил контракт с ОАЭИ на достройку и реконструкцию первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 году.