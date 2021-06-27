Аналитики сообщили о снижении среднего чека расходов подростков на гаджеты почти на 50%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Средний чек расходов молодых людей в возрасте 14-18 лет на гаджеты снизился в январе - мае на 49% относительно того же периода прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

При этом в среднем в текущем году подростки стали больше тратить на одну покупку по карте. Так, с января по май общий средний чек по подростковым картам вырос на 14% относительно того же периода 2020 года и составил 412 рублей.

В частности, за отчетный период средний чек на покупки в супермаркетах вырос на 58%, до 257 рублей. На поездки в такси он увеличился на 41%, до 251 рубля, в кафе и ресторанах - на 37%, до 588 рублей. При этом самый заметный рост среднего чека у клиентов, которые в силу возраста особенно активно следят за модой и стилем, оказался в магазинах одежды и обуви. Этот показатель в 2021 году вырос в два раза - до 2 337 рублей относительно января - мая 2020 года. "В излюбленных местах встреч подростков, точках быстрого питания чек вырос на 13%", - отмечается в исследовании.

В рамках исследования проанализировали средние чеки операций по подростковым картам клиентов 14-18 лет банка "Русский стандарт" за январь - май 2021 года и 2020 года.