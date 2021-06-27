Опрос: большинство российских подростков считает предпринимательство привлекательным

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Большинство молодых людей в России в возрасте от 14 лет считают предпринимательство привлекательным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским аналитическим центром НАФИ в 70 регионах страны. В опросе участвовали 2 тыс. человек.

По данным исследования, 83% подростков считают предпринимательство привлекательным. Перечисляя "факторы" этой привлекательности, тинейджеры называют прежде всего высокий социальный статус предпринимателей (78%), независимость (51%), возможность заниматься любимым делом (45%) и получать большой доход (42%).

Молодые люди оптимистично смотрят на ведение предпринимательской деятельности в России: 44% из них считают, что предпринимателем стать легко (в среднем по стране - 37%), а 60% - что условия для открытия бизнеса в стране благоприятны (в среднем по России - 43%).

Среди основных барьеров к старту предпринимательской деятельности на первом месте - отсутствие знаний, с чего начать (41%; в среднем по стране - 18%). Тинейджеры демонстрируют низкий уровень осведомленности и в вопросах государственной поддержки предпринимательства: 61% не знают о программах поддержки, а 57% - о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".