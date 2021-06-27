Рестораторы Москвы рассказали, как готовятся к новым ограничениям

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Заведения общепита в Москве (кроме летних веранд и сезонных кафе) с 28 июня смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней граждане. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. Впрочем, столичным предприятиям общепита нужно больше времени на подготовку к введению COVID-free режима в своих заведениях и больше содействия от властей города в организации работы в условиях ограничений, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Свыше 4 800 столичных заведений, в частности, кафе, бары и рестораны, уже участвуют в программе на i.moscow и могут начать работать как "бесковидные". Они могут работать в любое время дня и ночи, а от посетителей не требуется ношения масок и перчаток. Посещать рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те горожане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом, полученным на сайте госуслуг.

С 28 июня рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Остальные заведения смогут работать без ограничений по времени и не требовать от посетителей носить маски и перчатки (для персонала это остается обязательным). При этом развлекательные мероприятия в барах и ночных клубах с 23:00 до 06:00 по-прежнему запрещены.

Тестовый период

Ресторанному сообществу нужно увеличить сроки для введения нового режима, сделать переходный период, в течение которого заведения будут не штрафовать, а предупреждать, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Предпринимателями все делается правильно, они ведут разъяснительную работу с сотрудниками, но будут проблемы с переходный периодом. Мы будем просить отодвинуть введение, снизить карательные меры, сделать предупреждения, чтобы только со второго, третьего раза штрафовать. Но я уверена, что они справятся, просто к этим срокам не успевают. Ресторанный бизнес предлагает дать хотя бы еще месяц. Идут предложения развернуть прививочные комплексы по аналогии с тем, как ранее рентген приезжал на предприятия. Бизнес также предлагает сделать информационную кампанию, где должностные лица вместе с семьями прививаются", - поделилась Минеева.

Инициатива властей была ожидаема, исходя из темпов высокого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и низких показателей вакцинации населения, отмечает основатель ресторанов Saperavi Cafe, SOS.CAFE, "Вай Мэ!" Хатуна Колбая. Но, тем не менее, предпринимателям нужно больше времени на подготовку к работе в условиях ограничений.

"Необходимо перенести срок ввода дополнительных ограничений на 1 августа, так как как большинство граждан не смогут получить второй компонент вакцины. Во-вторых, очень важно упростить посещение точек общественного питания для иностранных граждан. В-третьих, чиновники, медийные лица и представители бизнеса должны публично своим примером мотивировать граждан делать вакцинацию. ПЦР-тесты субсидировать необходимо и они должны быть максимально доступными для большего количества людей. В настоящий момент мы столкнулись с трудностями вакцинации сотрудников, которые имеют гражданство других государств. В связи с этим мы ожидаем регламентации и обеспечение доступности вакцинации для иностранных граждан", - говорит Колбая.

Также предпринимательница отмечает, что бизнесу бы очень помогло, если бы московские власти минимизировали количество документов для получения разрешения на размещение веранд. По ее оценке, время работы веранд не должно быть ограничено и самое важное, на время действия указа мэра, предоставить возможность временного увеличения размеров веранд при условии соблюдения принятых профилактических мер (социальной дистанции и пр.).

Вместо локдауна

Необходимость стимулирования властями людей вакцинироваться для посещения ресторанов - более гуманная мера для бизнеса, чем полный локдаун, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

"Если введение QR-кодов поможет избежать локдауна, который, очевидно, является более значительным ударом для экономики, то ресторанному сообществу ничего не остается, кроме как адаптироваться к текущим условиям. Мы понимаем, что дело не в том, что кто-то хочет кого-то подставить, вопрос в том, какое количество людей придет в рестораны с QR-кодами, учитывая текущий уровень вакцинации. Предположить, как будет развиваться ситуация, мы не можем. Часть людей будет пользоваться доставкой, часть будет до 12 июля, пока это разрешено, сидеть на верандах. Открытые площадки и веранды работают до 23:00. Будут, безусловно, рестораны, которые полностью закроются, поняв, что не смогут выдерживать эти условия", - рассказал глава ФРиО.

Введение ограничений для ресторанной сферы было ожидаемо из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, отмечает президент Профессионального ресторанного альянса "Реал" Дмитрий Левицкий.

"Похожая инициатива для снижения распространения коронавируса применяется в разных странах мира. Отчасти, это было ожидаемо и у нас. Не очень понятно только, почему камнем преткновения стали рестораны, а не салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры и т. д. Как ресторатор я могу сказать, что эти меры убийственны для отрасли, сейчас никто не может сказать, как нужно будет работать в условиях, что привиты только 10% москвичей. Падение выручки будет зависеть от заведения - у кого-то до нуля, у кого-то вполовину - время покажет. По опыту других стран, упростить ситуацию могло бы субсидирование экспресс-тестов", - рассказал ресторатор.

Реакция аудитории

Даже при условиях доступности экспресс-тестирования и вакцинации, есть противники прививок, и отступаться от своих взглядов для посещения ресторанов они не будут, отметила основатель сети ресторанов "Рецептор" Надежда Пак.

"Сейчас и так идет традиционный спад выручки. При том, что люди в отпусках - это 20-25%. Мы не можем заставлять гостей получать коды ради того, чтобы посетить наш ресторан, если они по каким-либо причинам боятся или сомневаются в необходимости вакцинации. Падение выручки из-за снижения потока гостей будет больше 50% точно. Пока я не понимаю, какой из этого выход. Я бы просто отделила залы - для привитых и не привитых людей. Сейчас благо есть возможность принимать людей без QR-кодов на верандах. Мы уже пишем письма администрации, чтобы нам позволили увеличить число столиков на веранде", - поделилась Пак.

Некоторые рестораны из-за необходимости предъявления QR-кодов о вакцинации или отсутствии коронавируса ожидает полная потеря аудитории, рассказала основательница био-бистро "Циники" Жанна Шпагина.

"Моя аудитория - это веганы. Большинство из них против QR-кодов. Соответственно, с введением этой инициативы, я теряю своих гостей. На веранде у меня есть 3-4 столика, но это не спасет ситуацию. Нам придется закрыть кафе и работать только на доставку. Мы потеряем до 90% выручки. У меня нет сил бороться. Почему не начали с метро? В прошлом году же сделали ограничение, что "Тройка" работала только для тех, чьи поездки согласованы. Я могу повлиять на сотрудников, чтобы они предпринимали все необходимые меры безопасности, но я не могу повлиять на гостей, которые имеют право делать свой выбор. Я не имею право разделять людей по какому-либо признаку", - считает предпринимательница.

Впрочем, останутся и те сферы общепита, которые введенные на государственном уровне ограничения только увеличат выручку, считает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса г. Москвы Сергей Миронов.

"Для ресторанов, которых обязали проверять QR-коды, - потери составят до 80%. Это катастрофически много. На фастфуд это практически не повлияет: у них закрывается посадка на столах, но им разрешено работать на вынос без QR-кодов. Отсутствие стола на фастфуде клиента не остановит: он купит и пойдет дальше. Сейчас фастфуды страдают, пока закрыты в фудкортах. Рестораны пиццы, суши не пострадают. Даже думаю, что заработают, потому что люди, которые не могут попасть в ресторан, будут делать доставку неизбежно. Я думаю, какие-то рестораны могут взлететь в несколько раз, потому что альтернативы нет", - подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что для того, чтобы агрегаторы доставки не наживались на закрытии ресторанов, необходимо понижать их комиссии на уровне ФАС, которые порой достигают 35%.

Поиск решений

Несмотря на всю тяжесть ситуации для отрасли, нужно сосредоточиться на том, чтобы найти решения, которые повысят шанс ресторанов выжить, считает управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

"Пока все выглядит так, что мы начинаем терять до 90% выручки, и при этом продолжаем открываться каждый день. Ситуация патовая. Первое, что необходимо отрасли - решения, которые помогут нам выжить финансово. Главное тут - исключить веранды из ограничений нового указа и срочно ослабить регулирование так, чтобы рестораны получили возможность открывать или расширять веранды быстро и по упрощенной схеме. Чтобы не снижать необходимость вакцинироваться, это можно ввести хотя бы на первое время, например, на два месяца. Во-вторых, чтобы как-то снизить долговую нагрузку, нам необходимо официальное основание для переговоров с арендодателями об арендных каникулах и отсрочке платежей", - считает бизнесмен.

Вторая важная тема для проработки с властями, на его взгляд - корректировки организации тестирования. Разрешение экспресс-тестов и организация повсеместных и доступных пунктов тестирования, в том числе на входе в ресторан. "Я считаю, что полное закрытие - это смерть, а упрощенный процесс тестирования и быстрые тесты на входе дают нам возможность принимать хоть сколько-то гостей", - добавил он.