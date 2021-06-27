Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы для молодежи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - до 200 тыс. рублей в месяц - для молодых соискателей в июне предлагают 3D-модельеру в Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил базу вакансий и составил июньский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы для молодежи. Было проанализировано около 35 тыс. вакансий.

"Высокий доход доступен 3D-модельеру в Москве - до 200 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется умение работать с 3D-пакетом и собирать сцены интерьера. В обязанности специалиста входит создание трехмерных образцов декоративных элементов, подготовка рендеров 3D-моделей и чертежей изделий. Эта вакансия предполагает сдельную форму оплаты", - говорится в тексте исследования.

Начинающий специалист по организации выставок в Санкт-Петербурге может получать до 190 тыс. рублей в месяц. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с возможностью обучения за счет компании. Соискателю предстоит заниматься подготовкой выставки, обустраивать торговые помещения и организовывать реализацию продукции. Эта вакансия предполагает выходной день в понедельник. В Уфе требуется программист Java, которому готовы платить до 100 тыс. рублей в месяц. Среди обязанностей специалиста: автоматизация бизнес-процессов компании, интеграция с другими информационными системами и разработка новых сервисов.

Кроме того, доход до 100 тыс. рублей доступен автомойщику в Владивостоке. Кандидату на эту должность необходимо быть ответственным, трудолюбивым и исполнительным. В обязанности работника входит мойка автомобиля, чистка салона и комплексное обслуживание автотранспорта. Работодатель обеспечивает постоянный поток заказов. По данным исследования, UX/UI дизайнер интерфейсов в Челябинске может получать также до 100 тыс. рублей. От соискателя требуется опыт работы от одного года, знание основ UX/UI, умение работать с программами для разработки интерфейсов и любовь к дизайну. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо будет пройти испытательный срок от одного до трех месяцев.

От 80 тыс. рублей может зарабатывать мастер по ремонту в Воронеже. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с последующим обучением за счет компании. Соискателю предстоит проводить диагностику и настройку электронного модуля крупной бытовой техники, а также осуществлять ремонт оборудования на выезде. Компания предоставляет трудоустройство в районе проживания.