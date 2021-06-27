Кабмин направит еще более 850 млн на строительство универсального спортзала в Саранске

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 850 млн рублей на строительство универсального спортивного зала в Саранске. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства.

"Свыше 851,8 млн рублей будет дополнительно направлено в Мордовию на завершение строительства универсального спортивного зала в Саранске. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Новый комплекс будет включать ледовую арену-трансформер, хореографический и гимнастический залы. Здесь будут проходить соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, боксу. Вместимость арены составит более 7 тыс. зрителей.

Уточняется, что в прошлые годы на строительство комплекса из федерального бюджета было направлено более 3 млрд рублей. Вопрос о выделении средств на завершение объекта был одобрен на заседании кабмина 24 июня. Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

Универсальный спортивный зал в Саранске начали возводить в 2011 году, но сроки сдачи неоднократно переносились. Сейчас готовность объекта составляет 84%, открытие запланировано на 2021 год.