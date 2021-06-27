Путин поручил принять поправки об увеличении доли закупок у МСП до 25%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести изменения в законодательство, которые предполагают увеличение до 25% доли закупок у малых и средних предприятий (МСП). Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года.

Речь идет о тех компаниях, которые работают в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), и тех, которые работают с государственными муниципальными органами в рамках 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). По действующей редакции 223-ФЗ компании с госучастием должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: увеличение совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее чем до 25% такого объема закупок", - отмечается в перечне поручений.

Также Путин поручил сократить предельные сроки оплаты заказчиками, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполненных обязательств по контрактам, заключенным с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, "с 15 рабочих дней до семи рабочих дней, по другим контрактам - с 30 рабочих дней до 15 рабочих дней". Срок - 1 июля 2021 года, уточняется в перечне.

Помимо этого, президент поручил правительству РФ "рассмотреть возможность применения дифференцированного подхода при определении объема закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в зависимости от категорий товаров, работ, услуг и с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами". Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 октября 2021 года.