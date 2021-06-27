Путин поручил до 1 октября разработать план по декарбонизации российской экономики

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в срок до 1 октября должно подготовить дорожную карту по снижению углеродоемкости российской экономики на период до 2050 года, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума. Согласно документу, декарбонизация экономики должна происходить не только за счет снижения выбросов СО2, но и за счет увеличения потенциала его поглощения лесами.

"В целях уменьшения накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза и с учетом ранее данных поручений [необходимо] разработать план мероприятий, дорожную карту по снижению уровня углеродоемкости российской экономики", - говорится в поручении президента. Срок его исполнения обозначен 1 октября 2021 года.

При этом план должен предусматривать "сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной деятельности", а также "увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов, в том числе за счет повышения эффективности использования лесов и земель". Кроме того, дорожная карта должна включать применение технологий лесовосстановления и решений, обеспечивающих восстановление плодородия почв.

Кроме того, не позднее чем с 1 июля 2022 года в России должна стать возможным реализация проектов по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению потенциала их поглощения. Отмечается, что в нормативных документах по реализации таких проектов должна быть прописана "возможность участия иностранных организаций".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2021 года в России должна быть принята климатическая стратегия, которая представит в том числе обновленную методику оценки поглощения газов экосистемами.