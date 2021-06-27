{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил доложить до 1 октября о разработке механизма выдачи поручительств для МСП

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Корпорации МСП Александр Исаевич

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Корпорации МСП до 1 октября представить доклад о разработке нового механизма предоставления поручительств по кредитам для малых и средних предприятий (МСП). Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года.

"В целях дополнительного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства к 2024 году не менее чем на 600 млрд рублей разработать механизм, позволяющий предоставлять поручительства по кредитам, выдаваемым кредитными организациями таким субъектам предпринимательства, и обеспечить функционирование этого механизма. Доклад - до 1 октября 2021 года, далее - один раз в полгода", - говорится в перечне.

Кроме того, для расширения доступа субъектов МСП к закупкам, осуществляемым отдельными видами юридических лиц, президент поручил "рассмотреть вопрос об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых должна осуществляться преимущественно у таких субъектов предпринимательства". Доклад на эту тему необходимо представить тоже до 1 октября.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияМалый и средний бизнес
Титов в День малого и среднего бизнеса призвал предпринимателей "настраиваться на лучшее"
По данным ФНС России, в стране на июнь 2021 года зарегистрировано 5,87 млн субъектов МСП бизнеса, из которых 5,6 млн являются микропредприятиями
Читать полностью